Президент Литвы призвал искать альтернативы правящей коалиции

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за поиск альтернатив правящей коалиции в связи с тем, что ультраправая партия "Зори Ниману" проголосовала против законопроекта о строительстве военного полигона в Капчамистисе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Критика со стороны президента Литвы прозвучала после того, как на прошлой неделе семь членов "Зори Ниману" проголосовали против проекта создания полигона, пойдя против своих партнеров по коалиции.

Науседа призвал социал-демократов найти альтернативные варианты для коалиции вместо ультраправой партии.

"Не раз я говорил, что мне трудно понять коалицию, руководствующуюся разными ценностями, и в данном случае мы действительно говорим о ценности, которая для нас, для выживания нашего народа чрезвычайно важна, а именно о безопасности нашего государства. И когда одна из партий правящей коалиции позволяет себе голосовать ни "за", ни "против", а ее лидер – и открыто "против", я считаю, что ответ на этот вопрос утвердительный", – сказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что не видит смысла откладывать решение об изменении коалиционных партнеров.

"Эти альтернативы были раньше, эти альтернативы были совсем недавно, эти альтернативы есть сейчас и будут в будущем, только я считаю, что такое понимание этих альтернатив таково, что некоторое время назад, возможно, казалось, что не стоит их даже рассматривать, потому что было множество причин говорить иначе, но сейчас следует серьезнее на них взглянуть, оценить и принимать решение", – добавил он.

Напомним, премьер-министр Литвы Инга Ругинене в январе заверила, что правящая коалиция продолжает существовать, пока ее социал-демократическая партия не примет иного решения.

Тогда президент Гитанас Науседа выразил сомнения, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года.