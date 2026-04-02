Рютте їде до Вашингтона на тлі погроз Трампа вийти з НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", передає агенція Reuters з посиланням на речницю НАТО Елісон Гарт та посадовця Білого дому.

Деталей візиту поки не уточнюють. Водночас речниця Альянсу запевнила, що візит Рютте до Трампа був "давно запланований".

Генсек НАТО відвідає американського президента після його публічних заяв про те, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Ці слова прозвучали після кількох тижнів критики від Трампа в бік союзників через їхню відмову брати участь у військовій операції з розблокування Ормузької протоки.

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

Франція відповіла на погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО, заявивши, що військовий альянс був створений для забезпечення безпеки в євроатлантичному регіоні, а не для операцій в Ормузькій протоці.

Тим часом за даними ЗМІ, у Конгресі та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком блефом.