Рютте едет в Вашингтон на фоне угроз Трампа выйти из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НАТО Элисон Харт и представителя Белого дома.

Детали визита пока не уточняются. В то же время пресс-секретарь Альянса заверила, что визит Рютте к Трампу был "запланирован давно".

Генсек НАТО посетит американского президента после его публичных заявлений о том, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Эти слова прозвучали после нескольких недель критики со стороны Трампа в адрес союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Франция ответила на угрозы президента Дональда Трампа вывести США из НАТО, заявив, что военный альянс был создан для обеспечения безопасности в евроатлантическом регионе, а не для операций в Ормузском проливе.

Между тем, по данным СМИ, в Конгрессе и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком блефом.