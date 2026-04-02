Міністр оборони Естонії: ми не знаємо, чого вимагає від нас Трамп

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не розуміють, якої саме підтримки в Ірані від них прагнуть Сполучені Штати.

Про це, як пише "Європейська правда, посадовець сказав в інтерв’ю Politico.

Міністр запевнив, що Естонія готова допомогти США із забезпеченням судноплавства Ормузькою протокою, але не впевнена, чого саме адміністрація президента Дональда Трампа насправді хоче від своїх союзників по НАТО.

Певкур зазначив, що Трамп спочатку закликав НАТО приєднатися до дій США на Близькому Сході, потім заявив, що "нам не потрібні союзники", а потім сказав, що країни Альянсу повинні зробити це самостійно.

"Отже, лише за три дні у вас є три різні напрямки", – заявив міністр.

В середині березня Певкур вилетів до Вашингтона, де зустрівся з високопосадовцями Міністерства оборони США та повідомив, що Естонія готова до переговорів щодо участі в операціях в Ормузькій протоці.

Але відтоді, за його словами, він не отримав жодних пояснень щодо того, якої підтримки шукає Вашингтон.

"Навіть сьогодні, вранці, я мав зустріч з начальником оборони, і немає жодної ясності від Центрального командування Збройних сил США чи інших установ, також на політичному рівні, щодо того, чого США вимагають від союзників", – сказав Певкур.

За нормальних обставин союзники отримували б чіткий запит про допомогу військовими, дипломатичними чи політичними каналами, додав він.

Міністр оборони Естонії також рішуче заперечив характеристику Трампом союзників по НАТО як таких, що покинули Сполучені Штати в скрутну хвилину, посилаючись на участь Естонії у війнах Афганістані та Іраку.

"Пропорційно, сума втрат, яких ми зазнали в цих конфліктах, дорівнює тому, що втратили США, тому ми пожертвували собою як нація, як армія, ми пожертвували своїм народом заради спільної мети – миру у світі", – сказав він.

На думку естонського міністра, розкол усередині НАТО вигідний лише Росії.

"Я вважаю, що для всіх союзників саме в цей момент важливо будувати мости, а не руйнувати їх. Тому що саме цього хоче бачити Путін – щоб Захід був розділеним", – додав він.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Ці слова прозвучали після кількох тижнів критики від Трампа в бік союзників через їхню відмову брати участь у військовій операції з розблокування Ормузької протоки.

Тим часом за даними ЗМІ, у Конгресі та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком блефом.