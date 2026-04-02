Министр обороны Эстонии: мы не знаем, чего требует от нас Трамп

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что союзники по НАТО не понимают, какой именно поддержки в Иране от них ожидают Соединенные Штаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник сказал в интервью Politico.

Министр заверил, что Эстония готова помочь США с обеспечением судоходства через Ормузский пролив, но не уверена, чего именно администрация президента Дональда Трампа на самом деле хочет от своих союзников по НАТО.

Певкур отметил, что Трамп сначала призвал НАТО присоединиться к действиям США на Ближнем Востоке, затем заявил, что "нам не нужны союзники", а потом сказал, что страны Альянса должны сделать это самостоятельно.

"Итак, всего за три дня у вас есть три разных направления", – заявил министр.

В середине марта Певкур вылетел в Вашингтон, где встретился с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны США и сообщил, что Эстония готова к переговорам об участии в операциях в Ормузском проливе.

Но с тех пор, по его словам, он не получил никаких объяснений относительно того, какую поддержку ищет Вашингтон.

"Даже сегодня утром у меня была встреча с начальником оборонного ведомства, и нет никакой ясности со стороны Центрального командования Вооруженных сил США или других учреждений, в том числе на политическом уровне, относительно того, чего США требуют от союзников", – сказал Певкур.

При нормальных обстоятельствах союзники получили бы четкий запрос о помощи по военным, дипломатическим или политическим каналам, добавил он.

Министр обороны Эстонии также решительно опроверг характеристику Трампом союзников по НАТО как тех, кто бросил Соединенные Штаты в трудную минуту, сославшись на участие Эстонии в войнах в Афганистане и Ираке.

"Пропорционально, сумма потерь, которые мы понесли в этих конфликтах, равна той, что потеряли США, поэтому мы пожертвовали собой как нация, как армия, мы пожертвовали своим народом ради общей цели – мира во всем мире", – сказал он.

По мнению эстонского министра, раскол внутри НАТО выгоден только России.

"Я считаю, что для всех союзников именно в этот момент важно строить мосты, а не разрушать их. Потому что именно этого хочет видеть Путин – чтобы Запад был разделен", – добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Эти слова прозвучали после нескольких недель критики со стороны Трампа в адрес союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.

Между тем, по данным СМИ, в Конгрессе и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком блефом.