Трамп заявив, що США не слід було втручатися у війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону не слід було "лізти" у війну в Україні та безкоштовно передавати їй військове озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Американський президент вкотре обурився діями попередньої адміністрації, яка, за його словами, передала 350 мільярдів доларів на допомогу Україні.

"Нам не треба було втручатися в Україну, Україна за тисячі миль за океаном. Ми їм допомогли, у нас був президент-дурень, який дав їм 350 мільярдів доларів і нічого за це не отримав", – заявив Трамп.

Він пожалівся, що попередній президент Джо Байден передав Україні боєприпаси, яких зараз потребують США на Близькому Сході.

"Ми виробляємо боєприпаси всюди, бо вони нам потрібні, бо він так багато віддав Україні і нічого за це не отримав. А я продаю їм боєприпаси. Знаєте, за це платить Європейський Союз. Що це взагалі таке? Вони ж мусять щось робити, правда?" – сказав глава Білого дому.

Напередодні видання Financial Times повідомило, нібито Трамп пригрозив європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо вони не приєднаються до операції з розблокування Ормузької протоки.

Як повідомлялося, посол США при НАТО Метью Вітакер у середу заявив, що президент Дональд Трамп проводить переоцінку не тільки членства країни в Альянсі, а й підтримки європейських зусиль в Україні.

Раніше видання Washington Post написало про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.