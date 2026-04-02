Трамп заявил, что США не следовало вмешиваться в войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не следовало "лезть" в войну в Украине и бесплатно передавать ей вооружение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский президент в очередной раз возмутился действиями предыдущей администрации, которая, по его словам, передала 350 млрд долларов на помощь Украине.

"Нам не надо было вмешиваться в Украину, Украина за тысячи миль за океаном. Мы им помогли, у нас был президент-дурак, который дал им 350 миллиардов долларов и ничего за это не получил", – заявил Трамп.

Он пожаловался, что предыдущий президент Джо Байден передал Украине боеприпасы, которые сейчас нужны США на Ближнем Востоке.

"Мы производим боеприпасы повсюду, потому что они нам нужны, потому что он так много отдал Украине и ничего за это не получил. А я продаю им боеприпасы. Знаете, за это платит Европейский Союз. Что это вообще такое? Они же должны что-то делать, правда?" – сказал глава Белого дома.

Накануне издание Financial Times сообщило, якобы Трамп пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

Как сообщалось, посол США при НАТО Мэтью Уитакер в среду заявил, что президент Дональд Трамп проводит переоценку не только членства страны в Альянсе, но и поддержки европейских усилий в Украине.

Ранее издание Washington Post написало о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.