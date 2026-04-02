Трамп заявил, что ему не нужны были союзники по НАТО в действиях против Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с противоречивыми заявлениями по НАТО, заявив, что ему не нужна помощь от союзников в операциях против Ирана, и одновременно обвиняя их в бездействии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время выступления в Белом доме.

Трамп сказал, что Штаты не нуждались в помощи в операции против Ирана, но хотели посмотреть, как будут действовать страны Альянса.

"Мы тратим триллионы долларов на НАТО, а когда они нам нужны, этого никогда не бывает. Честно говоря, они нам здесь тоже не были нужны. Я на самом деле спрашивал, потому что хотел посмотреть, что они сделают. Последнее, что мне было нужно, – это чтобы НАТО вмешался в дело, потому что они – бумажный тигр", – сказал американский президент.

В этом контексте Трамп вспомнил о своем звонке французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором он спросил его о возможности военной поддержки со стороны Парижа.

"Тогда я звоню французу Макрону, чья жена относится к нему крайне плохо. И он до сих пор приходит в себя от удара в челюсть. И я говорю: "Эмманюэль, мы бы очень хотели получить помощь в Персидском заливе, хотя мы и устанавливаем рекорды в уничтожении плохих людей и сбивании баллистических ракет... Если вы можете, не могли бы вы, пожалуйста, немедленно прислать корабли?" – рассказал Трамп.

По его словам, Макрон тогда ответил, что может выполнить этот запрос уже после завершения войны в Иране.

"Нет, нет, мне не нужно ждать после победы в войне, Эманюэль. Многие из них сказали: "Мы будем там после завершения войны". И так я узнал о НАТО. НАТО не будет там, если у нас когда-то случится большая война", – утверждал глава Белого дома.

Он также вспомнил телефонный разговор с премьером Британии Киром Стармером, в котором американский лидер попросил направить на Ближний Восток "два старых поломанных авианосца". На это Стармер ответил, что проконсультируется со своей командой на следующей неделе. Комментируя это, Трамп отметил, что "война идет сейчас".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

Эти слова прозвучали после нескольких недель критики от Трампа в сторону союзников из-за их отказа участвовать в военной операции по разблокированию Ормузского пролива.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что союзники по НАТО не понимают, какой именно поддержки в Иране от них хотят Соединенные Штаты, ведь не получали конкретных запросов.