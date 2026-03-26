Україна остаточно пориває з СНД: Сибіга оголосив про розірвання 116 договорів

Кабінет міністрів України 25 березня ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних договорів, укладених раніше з урядами Росії, Білорусі та в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Про це оголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, за ініціативи МЗС уряд припинив дію 25 угод, денонсував три та вийшов із 88 міжнародних договорів.

Із загальної кількості розірваних документів п’ять стосуються РФ, 23 – Білорусі, 87 укладені в рамках СНД. Також припинено дію одного тристороннього договору між Україною, Росією та Білоруссю.

У цьому контексті Сибіга наголосив, що договірно-правова база України повинна відповідати реаліям війни та новій архітектурі безпеки на європейському континенті.

За словами глави МЗС, з огляду на нещодавні укази президента про вихід із 31 договору в рамках СНД та 14 законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді щодо припинення дії 74 договорів, фактично завершується основний етап приведення договірної бази України у відповідність до реалій війни.

"Це моя принципова позиція як міністра – позбуватися всього, що може послаблювати Україну, відрізати все, що колись поєднувало нас із державою-агресором, будувати серйозну, стратегічну та довгострокову лінію оборони вільного світу на східному кордоні України, а краще – ще далі за ним", – зазначив він.

Україна припинила свою участь у статутних органах СНД ще у 2018 році, проте формально залишалася стороною низки міждержавних договорів.

Відтоді уряд та парламент розпочали поступовий процес денонсації цих угод.

Відомо також, що на тлі російського повномасштабної війни Росії проти України Молдова почала поступовий вихід з СНД і за попередні роки денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

11 березня уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав, що є фінальним кроком до виходу країни з СНД.