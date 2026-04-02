Уряд Чехії оголосив заходи боротьби зі зростанням цін на пальне

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш повідомив про рішення уряду обмежити націнки дистриб'юторів пального та знизити акцизний податок на дизель.

Про це, як пише "Європейська правда", Бабіш заявив після позачергового засідання уряду, передають Novinky.

Згідно з рішенням, максимальна ціна на пальне визначатиметься урядом щодня.

Також міністри домовилися, що націнка дистриб'юторів пального становитиме максимум 2,5 чеських крон для ціни на дизель бензин.

Акцизний податок на дизель буде знижено на 2,35 чеських крон.

Ці заходи мають набути чинності з середи, 8 квітня.

А в понеділок, 13 квітня, кабінет міністрів Чехії обговорить законопроєкт, який дозволить регулювати націнки та ціни на пальне урядовою постановою.

Бабіш також поскаржився, що країни Центральної Європи не координують свої кроки в енергетичній політиці. Він висловив сподівання, що війна на Близькому Сході, яка спричинила енергетичну кризу, незабаром завершиться.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.