Правительство Чехии объявило меры борьбы с ростом цен на топливо

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил о решении правительства ограничить наценки дистрибьюторов топлива и снизить акцизный налог на дизель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Бабиш заявил после внеочередного заседания правительства, передают Novinky.

Согласно решению, максимальная цена на топливо будет определяться правительством ежедневно.

Также министры договорились, что наценка дистрибьюторов топлива составит максимум 2,5 чешских крон для цены на дизель бензин.

Акцизный налог на дизель будет снижен на 2,35 чешских крон.

Эти меры должны вступить в силу со среды, 8 апреля.

А в понедельник, 13 апреля, кабинет министров Чехии обсудит законопроект, который позволит регулировать наценки и цены на топливо правительственным постановлением.

Бабиш также пожаловался, что страны Центральной Европы не координируют свои шаги в энергетической политике. Он выразил надежду, что война на Ближнем Востоке, которая вызвала энергетический кризис, вскоре завершится.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.