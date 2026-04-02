МЗС України запустило "угорське радіо", щоб не коментувати кожну заяву Орбана і команди

Міністерство закордонних справ України запустило "радіо" з універсальним коментарем на антиукраїнські заяви топпосадовців Угорщини, назвавши його "Угорським радіо України".

Як повідомляє "Європейська правда", посилання на "завжди актуальний коментар МЗС" з приводу угорських заяв опублікував речник Георгій Тихий.

Речник опублікував посилання на аудіозапис, названий "Угорським радіо України", пояснивши, що це універсальний коментар офіційного Києва на антиукраїнські заяви, що продовжують лунати від Будапешта.

"Угорські посадовці щоденно роблять абсурдні заяви про Україну. Ми втомилися реагувати на кожну з них, тож вирішили опублікувати нашу позицію онлайн у форматі радіостріму, що доступний 24/7", – зазначив Тихий.

"Ми відкидаємо маніпуляції щодо України, які регулярно дозволяють собі прем’єр-міністр Орбан та його команда. Ми засуджуємо його послідовні намагання втягнути Україну у свою внутрішню політику чи виборчу кампанію", – йдеться у записаному коментарі.

"Україна ніколи не бажала і не бажає зла сусідній Угорщині. Ми просимо всіх угорців не довіряти токсичній антиукраїнській пропаганді яка лунає з вуст угорських посадовців. Ми приречені бути добрими сусідами, членами ЄС та НАТО, а не "русского міра". Дякуємо, що слухаєте Угорське радіо України", – додають далі.

Повідомлення ідентичного змісту повторюється англійською та угорською.

Нагадаємо, вже за 10 днів в Угорщині відбудуться парламентські вибори, за підсумками яких керівна партія "Фідес" чинного прем’єра Віктора Орбана ризикує втратити владу.

Одне з опитувань, оприлюднене минулого тижня, показувало перевагу "Тиси" над "Фідес" у 23 відсоткових пункти – серед виборців, які визначилися з голосом. Водночас близький до влади аналітичний центр опублікував прогноз, де пророкує значну перевагу на мажоритарних округах кандидатам від партії Орбана.

