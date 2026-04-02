МИД Украины запустил "венгерское радио", чтобы не комментировать каждое заявление Орбана и команды

Министерство иностранных дел Украины запустило "радио" с универсальным комментарием на антиукраинские заявления топ-чиновников Венгрии, назвав его "Венгерским радио Украины".

Как сообщает "Европейская правда", ссылку на "всегда актуальный комментарий МИД" по поводу венгерских заявлений опубликовал спикер Георгий Тихий.

Представитель опубликовал ссылку на аудиозапись, названную "Венгерским радио Украины", пояснив, что это универсальный комментарий официального Киева на антиукраинские заявления, которые продолжают звучать от Будапешта.

"Венгерские чиновники ежедневно делают абсурдные заявления об Украине. Мы устали реагировать на каждое из них, поэтому решили опубликовать нашу позицию онлайн в формате радиострима, который доступен 24/7", – отметил Тихий.

"Мы отвергаем манипуляции в отношении Украины, которые регулярно позволяют себе премьер-министр Орбан и его команда. Мы осуждаем его последовательные попытки втянуть Украину в свою внутреннюю политику или избирательную кампанию", – говорится в записанном комментарии.

"Украина никогда не желала и не желает зла соседней Венгрии. Мы просим всех венгров не доверять токсичной антиукраинской пропаганде, которая звучит из уст венгерских чиновников. Мы обречены быть добрыми соседями, членами ЕС и НАТО, а не "русского мира". Спасибо, что слушаете Венгерское радио Украины", – добавляют далее.

Сообщение идентичного содержания повторяется на английском и венгерском.

Напомним, уже через 10 дней в Венгрии состоятся парламентские выборы, по итогам которых правящая партия "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана рискует потерять власть.

Один из опросов, обнародованный на прошлой неделе, показывал преимущество "Тисы" над "Фидес" в 23 процентных пункта – среди избирателей, которые определились с голосом. В то же время близкий к власти аналитический центр опубликовал прогноз, где предсказывает значительное преимущество на мажоритарных округах кандидатам от партии Орбана.

