Більшість чехів не підтримують зниження видатків на оборону

Чехи не хочуть бачити скорочення витрат на оборону, які, згідно із зобов'язаннями перед НАТО, лише минулого року досягли позначки 2% від ВВП.

Про це свідчить опитування агентства STEM, яке наводить видання Novinky, передає "Європейська правда".

Опитування вивчало ставлення до збільшення витрат на оборону. Згідно з довгостроковими зобов'язаннями Чехії, вони повинні досягти 2 відсотків ВВП, в той час як торік ліміт був збільшений до 5 відсотків ВВП, причому 3,5 відсотка повинні йти безпосередньо на армію і її проєкти.

Думку про те, що поточні витрати на оборону слід скоротити, поділяють 14% респондентів. На думку 39% людей, їх слід зберегти на нинішньому двовідсотковому рівні, а на думку 32% – збільшити.

Частка тих, хто зменшив би видатки, зменшилася на 8 відсоткових пунктів порівняно з минулим роком, а частка тих, хто виступає за їх збільшення, зросла на 7 відсоткових пунктів.

"Якщо спростити, то близько третини людей допускають деяке збільшення витрат. І більшість з них – це виборці попередньої урядової коаліції. Далі ми бачимо, що з року в рік зменшується кількість людей, які вважають, що витрати на оборону є надмірними. Однак основний вибір все ще залишається на рівні двох відсотків", – підсумували соціологи.

Опитування проводилося з 16 по 23 січня, в ньому взяв участь 1 061 респондент.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.

Президент Чехії у минулому неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону, запропонований урядом Бабіша.