Большинство чехов не поддерживают снижение расходов на оборону

Чехи не хотят видеть сокращения расходов на оборону, которые, согласно обязательствам перед НАТО, только в прошлом году достигли отметки 2% от ВВП.

Об этом свидетельствует опрос агентства STEM, который приводит издание Novinky, передает "Европейская правда".

Опрос изучал отношение к увеличению расходов на оборону. Согласно долгосрочным обязательствам Чехии, они должны достичь 2 процентов ВВП, в то время как в прошлом году лимит был увеличен до 5 процентов ВВП, причем 3,5 процента должны идти непосредственно на армию и ее проекты.

Мнение о том, что текущие расходы на оборону следует сократить, разделяют 14% респондентов. По мнению 39% людей, их следует сохранить на нынешнем двухпроцентном уровне, а по мнению 32% – увеличить.

Доля тех, кто уменьшил бы расходы, уменьшилась на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, а доля тех, кто выступает за их увеличение, выросла на 7 процентных пунктов.

"Если упростить, то около трети людей допускают некоторое увеличение расходов. И большинство из них – это избиратели предыдущей правительственной коалиции. Далее мы видим, что из года в год уменьшается количество людей, которые считают, что расходы на оборону чрезмерны. Однако основной выбор все еще остается на уровне двух процентов", – подытожили социологи.

Опрос проводился с 16 по 23 января, в нем принял участие 1 061 респондент.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.

Президент Чехии в прошлом неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону, предложенный правительством Бабиша.