США критикують Чехію, яка схвалила видатки на оборону, менші за 2% ВВП

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Вітакер наголосив, що не може бути жодних виправдань такому рішенню.

"Усі члени Альянсу повинні зробити свій внесок і виконати Гаазькі оборонні зобов'язання. Ці цифри не є довільними. Вони відповідають моменту – а момент вимагає 5% як стандарт. Жодних виправдань, жодних відмов", – написав він.

Посол прикріпив до допису повідомлення про те, що парламент Чехії схвалив бюджет, де видатки на оборону скоротилися у порівнянні проєктом документа, підготовленим попереднім урядом. Наразі Чехія планує витрачати на оборону у 2026 році 1,7% від ВВП.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш наприкінці лютого заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Бабіш ще перед минулорічними виборами заявляв, що домовленість у межах НАТО про поступове підвищення оборонних витрат до 5% валового внутрішнього продукту є нереалістичною.

