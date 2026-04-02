Французскую ультралевую евродепутатку задержали по подозрениям в оправдании терроризма

Евродепутата от французской ультралевой партии "Непокоренная Франция" Риму Хассан задержали и допросили по подозрениям в оправдании терроризма, поводом для чего стал пост в соцсетях.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В "Непокоренной Франции" сообщили агентству, что их евродепутата Риму Хассан 2 апреля взяли под стражу и допросили. Расследование ведет отдел противодействия подстрекательству к ненависти онлайн в прокуратуре Парижа.

Причиной этого стало ее сообщение в соцсетях от 26 марта, впоследствии удаленное, высказывания в котором можно трактовать как оправдание терроризма. В нем она привела цитату японца Козо Окамото о том, что он "посвятил молодость борьбе за дело палестинцев, и пока будет угнетение – сопротивление является не просто правом, но и обязанностью". Окамото приговорили к пожизненному заключению за участие в теракте в аэропорту Бен-Гурион в 1972 году.

После поста Хассан один из депутатов ультраправого "Национального объединения" заявил, что пожаловался на него в прокуратуру.

Это уже не первое расследование в отношении Римы Хассан – ранее против нее вели расследование за публичное оскорбление политика-социалиста, но в итоге закрыли его.

