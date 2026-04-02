Президент Словаччини: транзит "Дружбою" треба зберегти, бо це добре для диверсифікації

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розкритикував той факт, що нафтопровід "Дружба" досі не працює.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

Петер Пеллегріні заявив, що в разі перебоїв нафтопровід міг би обслуговувати не лише Словаччину та Угорщину, а й Чехію та інші країни.

Нафтопровід "Дружба", який транспортував нафту з Росії до Словаччини, не працює з моменту атаки Росії на Україну 27 січня. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у затягуванні перезапуску нафтопроводу.

Пеллегріні заявив, що він не проти диверсифікації джерел нафти, але саме тому "Дружба" повинна бути збережена, сказав він. Уряд повинен контролювати ситуацію, сказав він.

На відміну від Фіцо, президент не згадав українського президента.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

