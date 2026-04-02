Президент Словакии: транзит по "Дружбе" надо сохранить, потому что это хорошо для диверсификации
Президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал тот факт, что нефтепровод "Дружба" до сих пор не работает.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.
Петер Пеллегрини заявил, что в случае перебоев нефтепровод мог бы обслуживать не только Словакию и Венгрию, но и Чехию и другие страны.
Нефтепровод "Дружба", который транспортировал нефть из России в Словакию, не работает с момента атаки России на Украину 27 января. Премьер-министр Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании перезапуска нефтепровода.
Пеллегрини заявил, что он не против диверсификации источников нефти, но именно поэтому "Дружба" должна быть сохранена, сказал он. Правительство должно контролировать ситуацию, сказал он.
В отличие от Фицо, президент не упомянул украинского президента.
Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
