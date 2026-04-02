У Нідерландах показали знайдені румунські артефакти, викрадені понад рік тому

У Нідерландах публічно показали дакійські скарби, що належать Румунії, знайдені після скандального пограбування музею понад рік тому.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Вдень 2 квітня, невдовзі після оголошення про віднайдення викрадених артефактів, у Нідерландах публічно продемонстрували дакійський золотий шолом та два з трьох браслетів.

Пресконференція відбулася у залі Музею Дренте, звідки й відбулося викрадення, за масштабної присутності охорони.

Директор музею зазначив, що шолом отримав невелике пошкодження, але може бути повноцінно відреставрований, а два браслети зовсім не постраждали.

Про долю третього браслета поки нічого не повідомляють. Також не розкривають, де та за яких обставин знайшлися скарби.

Пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня 2025 року. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

Шолом з майже чистого золота з Котофенешті є національним символом Румунії. Шолом датується V століттям до нашої ери і походить з Дакійської імперії, на території якої знаходяться сучасні Румунія і Болгарія. Браслети датовані 50 роком до н.е.

Після викрадення у Румунії звільнили директора музею, який передав скарби на тимчасову експозицію.

У вересні 2025 року Румунія отримала від Нідерландів компенсацію за вкрадені артефакти у розмірі страхової суми.