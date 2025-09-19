Румунія отримала від Нідерландів компенсацію за вкрадені артефакти

Румунська держава отримала компенсацію в розмірі 5,7 мільйона євро за чотири предмети культурної спадщини, викрадені з музею в Нідерландах у січні 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунія вирішила не чекати завершення кримінального розслідування щодо викрадених артефактів у Нідерландах і отримати компенсацію за чотири викрадені предмети культурної спадщини.

Якщо вони будуть повернуті в найближчий час, їх негайно передадуть до Національного музею історії Румунії, де фахівці проведуть повну оцінку.

Якщо буде встановлено, що вони потребують реставрації, витрати будуть вирахувані з уже виплаченої компенсації в розмірі 5,7 млн євро.

Наразі Румунія отримала компенсацію у розмірі страхової суми, але ця процедура не залежить від кримінального розслідування. Розслідування триває, щоб притягнути до відповідальності винних у крадіжці скарбу.

Пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

У межах розслідування, яке триває і досі, щодо крадіжки затримали сімох людей, але трьох із них пізніше вирішили не притягати до кримінальної відповідальності.

Крім того, допускається, що викрадення замовили саме з Румунії.