В Нидерландах показали найденные румынские артефакты, похищенные более года назад

В Нидерландах публично продемонстрировали дакийские сокровища, принадлежащие Румынии, найденные после скандального ограбления музея более года назад.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Днем 2 апреля, вскоре после объявления о находке похищенных артефактов, в Нидерландах публично продемонстрировали дакийский золотой шлем и два из трех браслетов.

Пресс-конференция состоялась в зале Музея Дренте, откуда и произошло похищение, при масштабном присутствии охраны.

Директор музея отметил, что шлем получил небольшое повреждение, но может быть полностью отреставрирован, а два браслета не пострадали вовсе.

О судьбе третьего браслета пока ничего не сообщается. Также не раскрывают, где и при каких обстоятельствах были найдены сокровища.

Ограбление музея в нидерландском Ассене произошло в утренние часы 25 января 2025 года. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные Национальным музеем истории Румынии для временной экспозиции.

Шлем из почти чистого золота из Котофенешти является национальным символом Румынии. Шлем датируется V веком до нашей эры и происходит из Дакийской империи, на территории которой находятся современные Румыния и Болгария. Браслеты датируются 50 годом до н.э.

После инцидента в Румынии уволили директора музея, который передал сокровища на временную экспозицию.

В сентябре 2025 года Румыния получила от Нидерландов компенсацию за украденные артефакты в размере страховой суммы.