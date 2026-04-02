У Німеччині ціни на дизель б’ють рекорди

У Німеччині ціни на дизель через наслідки війни на Близькому Сході піднялися до рекордних показників.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Середня по країні ціна на дизельне пальне у Німеччині сягнула 2,32 євро, перевищивши попередній березневий рекорд на 6 євроцентів за літр. Ціна на преміальний бензин E10 сягнула рекордних 2,13 євроцента.

В асоціації автомобілістів ADAC вважають останнє підвищення цін необґрунтованим, вказуючи, що ціна на нафту 31 березня -1 квітня знизилася.

З 1 квітня у Німеччині почали діяти запроваджені урядом спецзаходи, за якими АЗС дозволено підвищувати ціну лише раз на день, опівдні. В ADAC кажуть, що це з першого ж дня призвело до підвищення ціни в середньому одразу на 8 євроцентів. В асоціації вважають, що урядове рішення певною мірою зіграло на зростання ціни, оскільки бізнес у разі сумніву одразу ставить вищий цінник, та закликають антимонопольний орган "закликати компанії проявити стриманість".

У Єврокомісії попередили про невідворотну енергокризу на тлі ситуації на Близькому Сході.

Водночас в уряді Німеччини відхилили заклик з Єврокомісії менше їздити на авто.