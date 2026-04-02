Почти 90% французов обеспокоены войной на Ближнем Востоке – из-за цен и безопасности

Во Франции 87% граждан обеспокоены войной на Ближнем Востоке и ее влиянием на собственную жизнь.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Опрос социологической компании Elabe по заказу телеканала показал, что 87% французов обеспокоены продолжающейся войной на Ближнем Востоке и ее влиянием на их повседневную жизнь. Из них 44% сказали, что "очень обеспокоены".

В предыдущем опросе, опубликованном 18 марта, обеспокоены были 81%, среди которых "очень обеспокоены" – 32%. Сбор данных для нового опроса проводился 31 марта – 1 апреля.

25% респондентов считают, что в целом война США и Израиля против Ирана – правильный шаг, 57% – противоположного мнения, и 18% не определились.

82% опрошенных считают, что эти события увеличили террористическую угрозу для Франции.

Примерно 80% опрошенных наибольшей причиной своей обеспокоенности называют рост цен и падение их покупательной способности вследствие существенного подорожания энергоресурсов из-за блокирования Ормузского пролива. 67% респондентов ожидают дефицита топлива, в дополнение к его высокой цене, если война будет продолжаться дальше.

На прошлой неделе цены на дизель во Франции взлетели до рекордных с 1985 года, достигнув в среднем 2,18 евро за литр.

В Германии цены на дизель в последние дни достигли в среднем 2,32 евро, превысив предыдущий мартовский рекорд. Подобная ситуация "рекордных" цен наблюдается в большинстве стран.

В Еврокомиссии предупредили о неотвратимом энергокризисе на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и подчеркивает, что проход через него будет слишком опасным при всех вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.