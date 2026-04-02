Укр Рус Eng

Созванная Британией встреча по Ормузскому проливу собрала более 40 стран

Новости — Четверг, 2 апреля 2026, 20:17 — Мария Емец

В созванном Британией совещательном заседании о путях разблокирования Ормузского пролива приняли участие более 40 стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

В британском МИД сообщили, что анонсированная недавно встреча под председательством Великобритании по разблокированию Ормузского пролива состоялась 2 апреля.

Во вступительном слове глава МИД Иветт Купер отметила, что в заседании принимают участие более 40 стран со всего мира на уровне министров иностранных дел или других представителей.

Ранее, анонсируя заседание, премьер Британии Кир Стармер говорил об участии 35 стран и не называл запланированную дату.

Он также сообщил, что после "дипломатического" обсуждения должно состояться совещание военных планировщиков по военно-техническим аспектам этого вопроса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и отмечает, что проход через него будет слишком опасным при всех вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже длительное время критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО. Подробнее об этом – в новом видеоблоге "ЕвроПравды".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Ближний Восток
Реклама: