Созванная Британией встреча по Ормузскому проливу собрала более 40 стран

В созванном Британией совещательном заседании о путях разблокирования Ормузского пролива приняли участие более 40 стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

В британском МИД сообщили, что анонсированная недавно встреча под председательством Великобритании по разблокированию Ормузского пролива состоялась 2 апреля.

Во вступительном слове глава МИД Иветт Купер отметила, что в заседании принимают участие более 40 стран со всего мира на уровне министров иностранных дел или других представителей.

Today, the UK convened representatives from more than 40 countries to discuss the Strait of Hormuz, and the urgent need to restore freedom of navigation for international shipping, and see the Strait reopened once more. pic.twitter.com/G7Ff5ZRniL – Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) April 2, 2026

Ранее, анонсируя заседание, премьер Британии Кир Стармер говорил об участии 35 стран и не называл запланированную дату.

Он также сообщил, что после "дипломатического" обсуждения должно состояться совещание военных планировщиков по военно-техническим аспектам этого вопроса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и отмечает, что проход через него будет слишком опасным при всех вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.

Президент США Дональд Трамп, как известно, уже длительное время критикует союзников за нежелание активно присоединиться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива, и на фоне этого начал угрожать выходом из НАТО. Подробнее об этом – в новом видеоблоге "ЕвроПравды".