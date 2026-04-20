Зеленський про поразку Орбана на виборах: на ненависті не можна виграти

Президент Володимир Зеленський вважає, що угорський прем’єр Віктор Орбан і його партія "Фідес" програли вибори, оскільки будували свою кампанію на ненависті до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив в інтерв’ю, яке транслював телемарафон "Єдині новини".

Український президент наголосив, що не можна постійно вигравати вибори, поширюючи ненависть.

"Я багато разів це сказав, зі мною не погоджувались багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. Можна тактично виграти, стратегічно – точно програти. Вибори в Угорщині – це стратегічний програш Орбана", – сказав він.

За словами Зеленського, він "робив все", щоб налагодити відносини з урядом Орбана, "навіть коли він (Орбан. – Ред.) вішав бігборди з ненавистю до мене".

"Я казав, що належу вибору народу України. Ненависть до мене – це проєкція ненависті до українців. Він побудував свою кампанію на ненависті до українців, а угорці показали: дивись, ми з цим не погоджуємось", – додав український президент.

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як відомо, Віктор Орбан заблокував схвалення цих ініціатив, звинувачуючи Україну у зупинці транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

