Зеленский о поражении Орбана на выборах: на ненависти нельзя победить

Президент Владимир Зеленский считает, что венгерский премьер Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграли выборы, поскольку строили свою кампанию на ненависти к Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в интервью, которое транслировал телемарафон "Единые новости".

Украинский президент подчеркнул, что нельзя постоянно выигрывать выборы, распространяя ненависть.

"Я много раз это говорил, со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. Можно тактически выиграть, стратегически – точно проиграть. Выборы в Венгрии – это стратегический провал Орбана", – сказал он.

По словам Зеленского, он "делал все", чтобы наладить отношения с правительством Орбана, "даже когда он (Орбан. – Ред.) вешал бигборды с ненавистью ко мне".

"Я говорил, что принадлежу выбору народа Украины. Ненависть ко мне – это проекция ненависти к украинцам. Он построил свою кампанию на ненависти к украинцам, а венгры показали: смотри, мы с этим не согласны", – добавил украинский президент.

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Как известно, Виктор Орбан заблокировал одобрение этих инициатив, обвиняя Украину в остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

