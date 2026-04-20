Пророссийский экс-президент Болгарии прокомментировал свою победу на выборах

Лидер партии "Прогрессивная Болгария" и бывший президент Румен Радев поблагодарил всех болгарских граждан, поддержавших его партию на досрочных парламентских выборах.

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Радев особо отметил людей, которые уже почти десять лет неизменно находятся рядом с ним, а также всю свою команду.

По его словам, активное участие в голосовании показало, что апатию можно преодолеть, но недоверие к болгарской политике остается высоким.

"Прогрессивная Болгария" побеждает безоговорочно. Это победа надежды над недоверием, свободы над страхом. Наконец, это победа и морали. Люди отвергли самодовольство и высокомерие старых партий. Не поддались лжи и манипуляциям. Спасибо за доверие! Обо всем остальном мы поговорим после окончательных результатов", – написал Радев.

По предварительным результатам, партия "Прогрессивная Болгария" может обеспечить себе однопартийное большинство в парламенте нового созыва.

Нынешние выборы стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет. Явка на них составила 48,5%.

Напомним, накануне дня выборов страна обратилась к ЕС за помощью в борьбе с вмешательством со стороны России. А по состоянию на 16:30 19 апреля Министерство внутренних дел Болгарии получило 328 сообщений о возможных фальсификациях на выборах.

Также в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед выборами.

