В Австрії відкликають партію дитячого харчування через виявлену щурячу отруту

Виробник дитячого харчування HiPP відкликає частину партії своєї продукції після того, як у зразках, відібраних в Австрії, Словаччині та Чехії, було виявлено щурячу отруту.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Влада вважає, що підробка стосується 190-грамових баночок дитячого харчування з моркви та картоплі для дітей від 5 місяців, які продавалися в супермаркетах SPAR в Австрії. Перший зразок дав позитивний результат у суботу.

"Це відкликання не пов'язане з якимись дефектами продукту або якості з нашого боку. Баночки покинули завод HiPP в ідеальному стані. Відкликання пов'язане зі злочинним діянням, яке наразі розслідується владою", – йдеться в заяві HiPP.

Поліція Бургенланду в Австрії повідомила, що підозрілі продукти, ймовірно, мають білу наклейку з червоним колом на дні баночки. Інші ознаки, що викликають підозру, включають пошкоджену або відкриту кришку, а також незвичайний або неприємний запах.

Крім того, при першому відкритті баночки може не пролунати характерний звук клацання.

Компанія HiPP повідомила, що як запобіжний захід відкликає всі свої баночки з дитячим харчуванням, продані в супермаркетах мережі SPAR – зокрема в магазинах SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR та Maximarkt – в Австрії. Покупці можуть отримати повне відшкодування вартості навіть без чека.

Продавці у Словаччині та Чехії вилучили з продажу всі баночки з дитячим харчуванням цієї марки.

Поліція повідомила, що, за словами одного з покупців, банку, судячи з усього, було відкрито, хоча ніхто не вживав це дитяче харчування.

За даними Австрійського агентства з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, щуряча отрута зазвичай містить бромадіолон – антикоагулянт, що перешкоджає згортанню крові. Потрапляння щурячої отрути в організм може викликати кровотечі, такі як кровоточивість ясен і носові кровотечі, а також появу крові в калі і синців.

Симптоми можуть проявитися через два-п'ять днів після прийому, повідомило агентство.

