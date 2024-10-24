В Австрії відкликають 28 млн пляшок газованки

Компанія Coca-Cola оголосила про відкликання 28 мільйонів півлітрових газованих напоїв через ризик того, що вони можуть містити дрібні шматочки металу після виробничої аварії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У Coca-Cola кажуть, що відкликанню підлягають напої Coke, Fanta, Sprite і MezzoMix у півлітрових пляшках із кінцевим терміном придатності від 4 лютого 2025 року до 12 квітня 2025 року.

Як пояснює виробник, через технічну помилку під час виробництва "дуже обмежена" кількість пляшок може містити невеликі осколки.

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Там додали, що більшість пляшок усе ще перебувають на території компанії або на складах роздрібної торгівлі та не були реалізовані.

За словами речника австрійського регулятора споживчих товарів Александра Хенгля, це найбільше відкликання споживчих товарів в Австрії за останні щонайменше 25 років.

Він додав, що відомство та його 80 інспекторів уже відстежують, чи прибирають роздрібні торговці пляшки з полиць. Процес, як очікується, завершать за кілька тижнів.

Минулого року повідомлялось, як влада Хорватії рекомендувала людям пити лише водопровідну воду через повідомлення про кількох людей, які захворіли або пошкодили горло, ймовірно, після вживання напоїв у пляшках.