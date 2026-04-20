В Австрии отзывают партию детского питания из-за обнаруженного крысиного яда

Производитель детского питания HiPP отзывает часть партии своей продукции после того, как в образцах, отобранных в Австрии, Словакии и Чехии, был обнаружен крысиный яд.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Власти считают, что подделка касается 190-граммовых баночек детского питания из моркови и картофеля для детей от 5 месяцев, которые продавались в супермаркетах SPAR в Австрии. Первый образец дал положительный результат в субботу.

"Этот отзыв не связан с какими-то дефектами продукта или качества с нашей стороны. Баночки покинули завод HiPP в идеальном состоянии. Отзыв связан с преступным деянием, которое сейчас расследуется властями", – говорится в заявлении HiPP.

Полиция Бургенланда в Австрии сообщила, что подозрительные продукты, вероятно, имеют белую наклейку с красным кругом на дне баночки. Другие признаки, вызывающие подозрение, включают поврежденную или открытую крышку, а также необычный или неприятный запах.

Кроме того, при первом открытии баночки может не раздаться характерный звук щелчка.

Компания HiPP сообщила, что в качестве меры предосторожности отзывает все свои баночки с детским питанием, проданные в супермаркетах сети SPAR – в частности, в магазинах SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR и Maximarkt – в Австрии. Покупатели могут получить полное возмещение стоимости даже без чека.

Продавцы в Словакии и Чехии изъяли из продажи все баночки с детским питанием этой марки.

Полиция сообщила, что, по словам одного из покупателей, банка, судя по всему, была открыта, хотя никто не употреблял это детское питание.

По данным Австрийского агентства по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, крысиный яд обычно содержит бромадиолон – антикоагулянт, препятствующий свертыванию крови. Попадание крысиного яда в организм может вызвать кровотечения, такие как кровоточивость десен и носовые кровотечения, а также появление крови в кале и синяков.

Симптомы могут проявиться через два-пять дней после приема, сообщило агентство.

Напомним, в январе прошлого года компания Coca-Cola отозвала свои напитки в нескольких странах Европы из-за превышения уровня содержания хлората, который представляет потенциальную угрозу для здоровья людей.

Перед тем Coca-Cola объявила об отзыве 28 миллионов полулитровых газированных напитков в Австрии из-за риска того, что они могут содержать мелкие кусочки металла после производственной аварии.