Coca-Cola відкликає свої напої з країн Європи через виявлені похідні хлору

Компанія Coca-Cola відкликає свої напої в кількох країнах Європи через перевищення рівня вмісту вмісту хлорату, який становить потенційну загрозу для здоров'я людей.

Про це агентству AFP розповіли в компанії, повідомляє "Європейська правда".

Відкликання стосується банок і скляних пляшок із напоями Coke, Sprite, Fuze Tea та іншими, які продаються в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Франції та Люксембурзі з листопада.

"У нас немає точної цифри, але ясно, що це значна кількість", – сказали в компанії про кількість напоїв, про які йдеться.

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Хлорат можна знайти в продуктах харчування, оскільки він походить від хлорних засобів дезінфекції, які широко використовуються для очищення води та переробки харчових продуктів.

У науковому висновку 2015 року Європейське агентство з безпеки харчових продуктів заявило, що довготривалий вплив хлоратів становить потенційну загрозу для здоров'я дітей, особливо тих, хто має легкий або помірний дефіцит йоду.

"Більшість непроданих продуктів вже вилучено з полиць магазинів, і ми продовжуємо вживати заходів, щоб вилучити з ринку всі продукти, що залишилися", – заявили в Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Водночас французька філія компанії заявила, що аналіз, проведений незалежними експертами, "показав, що ймовірність пов'язаного з цим ризику" є "дуже низькою".

"Ми не отримували жодних скарг від споживачів з цього приводу", – заявили в компанії.

Відповідні партії коли та чаю Fuze були поставлені до Франції, але наразі розпорядження про відкликання не поширюється на французький ринок, додали в компанії.

Компанія Coca-Cola Europacific Partners перепросила за відкликання.

Восени минулого року Coca-Cola оголосила про відкликання 28 мільйонів півлітрових газованих напоїв в Австрії через ризик того, що вони можуть містити дрібні шматочки металу після виробничої аварії.

У 2023 році повідомлялось, як влада Хорватії рекомендувала людям пити лише водопровідну воду через повідомлення про кількох людей, які захворіли або пошкодили горло, ймовірно, після вживання напоїв у пляшках.