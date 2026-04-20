Сибига поблагодарил страны Балтии за отказ пропустить самолет с Фицо в Москву на 9 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Латвию, Литву и Эстонию за решение не пропускать через свое воздушное пространство самолет, на котором словацкий премьер Роберт Фицо собрался лететь в Москву на 9 мая.

Об этом Сибига написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр назвал позицию стран Балтии "решительной" и призвал другие страны последовать их примеру.

"Если кто-то забыл, Россия до сих пор ведет захватническую войну против Украины, создавая прямые угрозы безопасности Европы и международному порядку. Сильное и постоянное давление должно продолжаться, пока Россия не будет полностью привлечена к ответственности. Призываем другие страны последовать примеру наших балтийских друзей и также отказать в использовании их воздушного пространства. Давайте компенсируем нехватку совести нехваткой воздушных путей", – подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье Фицо пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через их воздушное пространство для путешествия на военный парад в Москве 9 мая.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство.

Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным путем – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.

В том году Фицо и сербский президент Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.