Мешканців Риги попросили не хвилюватися через низький проліт винищувачів

Новини — Понеділок, 20 квітня 2026, 11:01 — Марія Ємець

Мешканців столиці Латвії Риги попередили, що вранці над містом доволі низько пролітатимуть військові літаки і це не пов’язано з чимось надзвичайним.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне попередження на своїх сторінках опублікували ЗС Латвії. 

У дописі зазначили, що вранці 20 квітня над Ригою та містом Лієлварде східніше Риги можна буде бачити винищувачі на малій висоті. 

"Приблизно з 10:30 до 11:20 ранку союзницькі винищувачі будуть пролітати на малій висоті над Ригою та Лієлварде. Просимо мешканців не хвилюватися", – попередили військові. 

Минулого тижня румунські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем. 

Польща на початку квітня двічі перехопила російський літак над Балтійським морем.

Латвія НАТО
