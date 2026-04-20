Мешканців Риги попросили не хвилюватися через низький проліт винищувачів

Мешканців столиці Латвії Риги попередили, що вранці над містом доволі низько пролітатимуть військові літаки і це не пов’язано з чимось надзвичайним.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне попередження на своїх сторінках опублікували ЗС Латвії.

У дописі зазначили, що вранці 20 квітня над Ригою та містом Лієлварде східніше Риги можна буде бачити винищувачі на малій висоті.

📢 Aptuveni no plkst. 10.50 līdz 11.20 sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums virs Rīgas un Lielvārdes.



– NBS (@Latvijas_armija) April 20, 2026

"Приблизно з 10:30 до 11:20 ранку союзницькі винищувачі будуть пролітати на малій висоті над Ригою та Лієлварде. Просимо мешканців не хвилюватися", – попередили військові.

Минулого тижня румунські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.

Польща на початку квітня двічі перехопила російський літак над Балтійським морем.