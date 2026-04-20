Жителей Риги попросили не волноваться из-за низкого пролета истребителей

Жителей столицы Латвии Риги предупредили, что утром над городом довольно низко будут пролетать военные самолеты и это не связано с чем-то чрезвычайным.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее предупреждение на своих страницах опубликовали Вооруженные силы Латвии.

В посте отметили, что утром 20 апреля над Ригой и городом Лиелварде восточнее Риги можно будет видеть истребители на малой высоте.

📢 Aptuveni no plkst. 10.50 līdz 11.20 sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums virs Rīgas un Lielvārdes.



– NBS (@Latvijas_armija) April 20, 2026

"Примерно с 10:30 до 11:20 утра союзнические истребители будут пролетать на малой высоте над Ригой и Лиелварде. Просим жителей не волноваться", – предупредили военные.

На прошлой неделе румынские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.

Польша в начале апреля дважды перехватила российский самолет над Балтийским морем.