Жителей Риги попросили не волноваться из-за низкого пролета истребителей
Жителей столицы Латвии Риги предупредили, что утром над городом довольно низко будут пролетать военные самолеты и это не связано с чем-то чрезвычайным.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее предупреждение на своих страницах опубликовали Вооруженные силы Латвии.
В посте отметили, что утром 20 апреля над Ригой и городом Лиелварде восточнее Риги можно будет видеть истребители на малой высоте.
📢 Aptuveni no plkst. 10.50 līdz 11.20 sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums virs Rīgas un Lielvārdes.
– NBS (@Latvijas_armija) April 20, 2026
"Примерно с 10:30 до 11:20 утра союзнические истребители будут пролетать на малой высоте над Ригой и Лиелварде. Просим жителей не волноваться", – предупредили военные.
На прошлой неделе румынские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.
Польша в начале апреля дважды перехватила российский самолет над Балтийским морем.