Иран подтвердил, что отказывается от второго раунда переговоров с США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что официальный Тегеран не планирует проводить новый раунд переговоров с США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя иранского внешнеполитического ведомства приводит телеканал Al Jazeera.

Багаи отметил, что Иран отказывается вести переговоры, поскольку США нарушили соглашение еще на этапе его реализации. Он также упомянул американскую блокаду иранских портов.

Он добавил, что в Тегеране не могут забыть об атаках США на Иран во время предыдущих дипломатических переговоров.

Представитель подчеркнул, что Иран и в дальнейшем будет защищать свои национальные интересы.

"Американцы играют в игру, обвиняя Иран. Они продолжают эту игру, вместо того чтобы играть конструктивную роль. Но мы не можем ожидать, что американцы скажут правду – они всегда обвиняют нас", – подчеркнул он.

Ранее о том, что Иран отказывается от переговоров с США сообщали СМИ.

Между тем 19 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что его представители отправляются в Пакистан на следующий раунд переговоров с Ираном, который состоится в понедельник.

Трамп также прибегнул к очередным угрозам Ирану. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.