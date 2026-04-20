Група, що заявила про підпал збройового заводу у Чехії, опублікувала нібито його документи

Група Earthquake Faction, яка заявляє про свою відповідальність за пожежу у приміщенні збройової компанії у чеському Пардубіце, опублікувала нібито її викрадені документи через "невиконання ультиматуму".

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Група Earthquake Faction опублікувала, як стверджує, документи збройової компанії LPP Holding, пов’язавши це з "невиконанням ультиматуму" щодо припинення співпраці з Ізраїлем, крайнім терміном якого вони оголосили ранок 20 квітня.

"Перед тим, як ми підпалили будівлю LPP Holding у Чехії, ми взяли із заводу засекречені документи. З того часу ми не чули нічого про те, щоб LPP публічно дистанціювалася від найбільшого ізраїльського виробника Elbit Systems", – йдеться у заяві.

У ній додають погрозу "прийти за всіма", хто співпрацює з Elbit Systems.

Опубліковані документи нібито LPP Holding включають технічну інформацію і креслення.

За останніми даними, у зв’язку з цим підпалом затримано 10 осіб. П’ятеро перебувають у Чехії, одна жінка – у Словаччині (її мають екстрадувати), троє – у Польщі, одна особа – у Болгарії.

Нагадаємо, пожежа на об’єкті LPP Holding у Пардубіце сталась 20 березня 2026 року, завдавши масштабних збитків. Відповідальність за пожежу взяла на себе маловідома група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада розслідує можливий російський слід.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Пожежа з політичними наслідками: хто атакував виробництво зброї для ЗСУ у Чехії.