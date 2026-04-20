Группа, заявившая о поджоге оружейного завода в Чехии, опубликовала якобы его документы

Группа Earthquake Faction, которая заявляет о своей ответственности за пожар в помещении оружейной компании в чешском Пардубице, опубликовала якобы ее похищенные документы из-за "невыполнения ультиматума".

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Группа Earthquake Faction опубликовала, как утверждает, документы оружейной компании LPP Holding, связав это с "невыполнением ультиматума" о прекращении сотрудничества с Израилем, крайним сроком которого они объявили утро 20 апреля.

"Перед тем, как мы подожгли здание LPP Holding в Чехии, мы взяли с завода засекреченные документы. С тех пор мы не слышали ничего о том, чтобы LPP публично дистанцировалась от крупнейшего израильского производителя Elbit Systems", – говорится в заявлении.

В нем добавляют угрозу "прийти за всеми", кто сотрудничает с Elbit Systems.

Опубликованные якобы документы LPP Holding включают техническую информацию и чертежи.

По последним данным, в связи с этим поджогом задержаны 10 человек. Пятеро находятся в Чехии, одна женщина – в Словакии (ее должны экстрадировать), трое – в Польше, один человек – в Болгарии.

Напомним, пожар на объекте LPP Holding в Пардубице произошел 20 марта 2026 года, нанеся масштабный ущерб. Ответственность за пожар взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, которая протестует против сотрудничества с Израилем.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти расследуют возможный российский след.

