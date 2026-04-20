Винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією
З 20 по 26 квітня над територією Естонії будуть проводитись тренувальні польоти винищувачів НАТО.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Тренування заплановані у повітряному просторі всієї Естонії з 10:00 до 22:00.
Особливу увагу приділяють відпрацюванню польотів на малих висотах – винищувачі знижуватимуться до рівня 152 метрів.
Військові запевняють, що пілоти, наскільки це можливо, намагаються оминати населені пункти, однак повністю виключити проліт винищувачів над житловими районами неможливо.
Однією з особливостей навчань є польоти на надзвукових швидкостях.
"Політ на надзвуковій швидкості супроводжується ударною хвилею і звуковим ударом, який за силою може нагадувати артилерійський постріл або вибух", – пояснили представники естонських ВПС.
Наразі авіація союзників базується на авіабазі Емарі в Естонії та в литовському Шяуляї.
Регулярні навчання необхідні для того, щоб екіпажі перебували в постійній бойовій готовності та могли миттєво реагувати на будь-які загрози в повітряному просторі країн Балтії.
Раніше мешканців столиці Латвії Риги попередили, що вранці над містом доволі низько пролітатимуть військові літаки.
Також варто зазначити, що минулого тижня румунські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.