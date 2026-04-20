Винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією

З 20 по 26 квітня над територією Естонії будуть проводитись тренувальні польоти винищувачів НАТО.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Тренування заплановані у повітряному просторі всієї Естонії з 10:00 до 22:00.

Особливу увагу приділяють відпрацюванню польотів на малих висотах – винищувачі знижуватимуться до рівня 152 метрів.

Військові запевняють, що пілоти, наскільки це можливо, намагаються оминати населені пункти, однак повністю виключити проліт винищувачів над житловими районами неможливо.

Однією з особливостей навчань є польоти на надзвукових швидкостях.

"Політ на надзвуковій швидкості супроводжується ударною хвилею і звуковим ударом, який за силою може нагадувати артилерійський постріл або вибух", – пояснили представники естонських ВПС.

Наразі авіація союзників базується на авіабазі Емарі в Естонії та в литовському Шяуляї.

Регулярні навчання необхідні для того, щоб екіпажі перебували в постійній бойовій готовності та могли миттєво реагувати на будь-які загрози в повітряному просторі країн Балтії.

Раніше мешканців столиці Латвії Риги попередили, що вранці над містом доволі низько пролітатимуть військові літаки.

Також варто зазначити, що минулого тижня румунські винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.