Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

С 20 по 26 апреля над территорией Эстонии будут проводиться тренировочные полеты истребителей НАТО.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Тренировки запланированы в воздушном пространстве всей Эстонии в промежутке времени с 10:00 до 22:00.

Особое внимание уделяется отработке полетов на малых высотах – истребители будут снижаться до уровня 152 метров.

Военные уверяют, что пилоты, насколько это возможно, стараются обходить населенные пункты, однако полностью исключить пролет истребителей над жилыми районами невозможно.

Одной из особенностей учений являются полеты на сверхзвуковых скоростях.

"Полет на сверхзвуковой скорости сопровождается ударной волной и звуковым ударом, который по силе может напоминать артиллерийский выстрел или взрыв", – пояснили представители эстонских ВВС.

Сейчас авиация союзников базируется на авиабазе Эмари в Эстонии и в литовском Шяуляе.

Регулярные учения необходимы для того, чтобы экипажи находились в постоянной боевой готовности и могли мгновенно реагировать на любые угрозы в воздушном пространстве стран Балтии.

Ранее жителей столицы Латвии Риги предупредили, что утром над городом довольно низко будут пролетать военные самолеты.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе румынские истребители, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем.