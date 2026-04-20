ЗМІ: дитяче харчування зі щурячою отрутою в трьох країнах Європи підкинув зловмисник

За появою дитячого харчування HiPP із вмістом отрути для щурів на полицях магазинів в Австрії, Чехії та Словаччині стоять дії зловмисника, який хотів отримати викуп за те, що не зробить цього.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про це опублікувала Die Presse з посиланням на джерела у поліції, її поширили також чеські ЗМІ.

Правоохоронцям нібито стало відомо про лист, надісланий компанії, де анонімний шантажист вимагав від HiPP Germany 2 мільйони євро до 2 квітня, погрожуючи в іншому разі залишити баночки з підкинутою отрутою на полицях супермаркетів Tesco в чеському Брно, Дунайській Среді у Словаччині, а також у магазині Interspar в австрійському Айзенштадті. Керівництво HiPP дізналося про погрозу надто пізно.

Офіційні заяви поліції Австрії та Німеччини з цього приводу, а також представників компанії, очікуються у другій половині дня.

У поліції закликали покупців дитячого харчування перевіряти, чи не порушена цілісність упаковок. У разі втручання банка не видає характерного звуку під час першого відкриття кришки. Також продукція з підмішаною отрутою буде мати незвичний запах. Крім того, баночки з підмішаною отрутою мали білу наклейку з червоним колом на дні.

Прокуратура австрійського Айзенштадту розслідує випадок як умисне створення загрози для громадськості. Розслідування очолила та координує прокуратура німецького Інгольштадту, оскільки йдеться про компанію з німецькою реєстрацією.

Нагадаємо, у компанії-виробнику HiPP заявили про масове відкликання продукції в кількох країнах та зазначили, що йдеться не про помилку, а злочинні дії, щодо яких ведеться розслідування.

