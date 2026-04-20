СМИ: детское питание с крысиным ядом в трех странах Европы подбросил злоумышленник-вымогатель

За появлением детского питания HiPP с содержанием крысиного яда на полках магазинов в Австрии, Чехии и Словакии стоят действия злоумышленника, который хотел получить "выкуп" за то, что не сделает этого.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об этом опубликовала Die Presse со ссылкой на источники в полиции, ее распространили также чешские СМИ.

Появление на полках магазинов баночек с отравленным детским питанием производителя HiPP, вероятно, обусловлено действиями злоумышленника, который хотел получить выкуп от компании.

Правоохранителям якобы стало известно о письме, направленном компании, где анонимный шантажист требовал от HiPP Germany 2 миллиона евро до 2 апреля, угрожая в противном случае оставить баночки с подброшенным ядом на полках супермаркетов Tesco в чешском Брно, Дунайской Среде в Словакии, а также в магазине Interspar в австрийском Айзенштадте. Руководство HiPP узнало об угрозе слишком поздно.

Официальные заявления полиции Австрии и Германии по этому поводу, а также представителей компании, ожидаются во второй половине дня.

В полиции призвали покупателей детского питания проверять, не нарушена ли целостность упаковок. В случае вмешательства банка не издает характерного звука при первом открытии крышки. Также продукция с подмешанным ядом будет иметь необычный запах. Кроме того, обнаруженные баночки имели белую наклейку с красным кругом на дне.

Прокуратура австрийского Айзенштадта расследует случай как умышленное создание угрозы для общественности. Расследование возглавила и координирует прокуратура немецкого Ингольштадта, поскольку речь идет о компании с немецкой регистрацией.

Напомним, в компании-производителе HiPP заявили о массовом отзыве продукции в нескольких странах и отметили, что речь идет не об ошибке, а о преступных действиях, в отношении которых ведется расследование.

