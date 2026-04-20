В Еврокомиссии заверили, что в ЕС нет дефицита авиатоплива

В Европейской комиссии заявили об отсутствии дефицита авиационного топлива в Европейском Союзе.

Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчирова, передает The Guardian, передает "Европейская правда".

Грнчирова отметила, что в ЕС нет дефицита авиационного топлива, несмотря на продолжающееся влияние кризисной ситуации на Ближнем Востоке.

"Наша роль заключается главным образом в координации и подготовке к различным сценариям. У нас есть группа по координации нефтяных вопросов, которая собралась на прошлой неделе, и эта группа также встретится в конце этой недели", – сказала она.

Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что наличие авиационного топлива является приоритетом.

"В Европейском Союзе мы имеем значительные мощности для переработки сырой нефти и производства авиационного топлива, поэтому мы готовимся к возможным действиям, но все зависит от развития ситуации. На этом этапе в ЕС нет дефицита топлива", – заверила она.

Также Грнчирова сказала, что ЕС может рассмотреть некоторые гибкие меры для разрешения ситуации, и подтвердила, что будущий энергетический пакет ЕС, который планируется представить в среду, 22 апреля, "будет касаться различных аспектов, связанных с нынешним кризисом".

Сообщалось, что Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.