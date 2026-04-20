В Болгарии подсчитали 100% голосов на выборах, победила партия пророссийского Радева

Партия "Прогрессивная Болгария" пророссийского экс-президента Румена Радева получила 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля, что позволяет политсиле обеспечить себе единоличное большинство.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 100% бюллетеней, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии Болгарии, передает "Европейская правда".

Согласно результатам подсчета, на втором месте – блок "ГЕРБ-СДС" с 13,3%. Третье место занимает прозападный блок "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" с 12,6% голосов.

В парламент Болгарии также прошли либеральная партия "ДПС" ("Движение за права и свободы") с результатом 7,1%, а также пророссийская партия "Возрождение", набравшая 4,2% голосов.

Такие результаты свидетельствуют, что "Прогрессивная Болгария" во главе с Радевым может обеспечить себе единоличное большинство в Народном собрании. По разным подсчетам, партия претендует на 130-131 мандат в 240-местном парламенте.

Нынешние выборы стали восьмыми парламентскими выборами в Болгарии, прошедшими за последние 5 лет.

Радев ранее выразил благодарность всем болгарским гражданам, которые поддержали его партию на досрочных парламентских выборах.

Между тем в Кремле заявили, что пока рано говорить о возможном потеплении в отношениях с ЕС на фоне победы на болгарских выборах партии "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет пророссийский экс-президент Румен Радев.

