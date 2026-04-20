Трамп подтвердил, что делегация США во главе с Вэнсом отправилась на переговоры с Ираном

Американская делегация высокого уровня во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом находится в пути в Пакистан, где ожидает переговоров с Ираном.

Как пишет "Европейская правда", президент США Дональд Трамп сообщил изданию New York Post.

Это заявление прозвучало после того, как представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи публично подтвердил, что официальный Тегеран не планирует проводить новый раунд переговоров с США.

"Мы должны провести переговоры. Поэтому я предполагаю, что в настоящее время никто не играет в игры", – сказал американский президент в коротком интервью, отвергнув сомнения относительно того, провалятся ли переговоры.

Президент подтвердил, что в состав делегации США высокого уровня входят вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. По его словам, они прибудут в Исламабад вечером по местному времени.

В основе переговоров, по словам Трампа, лежит главное требование – Иран должен отказаться от любых стремлений к ядерному оружию.

"Избавьтесь от ядерного оружия. Это очень просто", – сказал он.

США заявили об участии в новом раунде переговоров, который происходит всего за несколько дней до окончания срока действия соглашения о прекращении огня с Ираном на фоне эскалации напряженности в регионе.

Ранее СМИ сообщили о том, что Иран отказывается от переговоров с США из-за морской блокады его портов.

19 апреля президент США Дональд Трамп прибегнул к очередным угрозам Ирану. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.