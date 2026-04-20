Чехия выразила послу РФ протест из-за угроз производству дронов в Европе

В МИД Чехии рассказали о вызове 20 апреля российского посла после угроз Москвы ряду европейских стран относительно совместных с Украиной предприятий производства дронов.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".

В МИД Чехии напомнили, что в ответ на заявление Министерства обороны Российской Федерации и последующий комментарий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывшего президента Дмитрия Медведева по нескольким чешских компаний, определенных как возможные цели российских атак, министр иностранных дел и вице-премьер Петр Мацинка решил вызвать посла РФ.

"Сегодня в 10:00 утра послу Александру Змеевскому был выражен решительный протест против таких угроз. Такая риторика, направленная против Чешской Республики, чешских субъектов и наших союзников, является абсолютно неприемлемой", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили российскому послу, что именно война России против Украины привела к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в Европе.

"Все формы помощи, которую Чешская Республика предоставляет Украине, основываются на международном праве", – заявили в МИД Чехии.

На прошлой неделе в Минобороны России опубликовали перечень адресов в десятке стран Европы, где якобы расположены предприятия совместного с Украиной производства БпЛА, намекая на "ответные меры".

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сказал, что Нидерланды не будут учитывать российские угрозы.

Напомним, в Чехии продолжается расследование поджога на объекте оружейного завода, где изготавливают дроны для Украины. Ответственность за акцию взяла на себя группа, протестующая против сотрудничества с Израилем, однако предполагают, что это лишь прикрытие.

