У Мадяра кажуть, що Росія залишиться партнером попри загрозу безпеці Угорщини

Кандидатка на посаду міністра закордонних справ Аніта Орбан заявила, що Угорщина прагне рівноправних та прозорих відносин з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на засіданні парламентського комітету у понеділок, її заяву наводить агентство Reuters.

Аніта Орбан відповідала на запитання парламентського комітету у закордонних справах, що розглядав її затвердження.

"Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності", – сказала вона. "У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи", – додала Орбан.

Вона зазначила, що її першим завданням буде відновлення довіри в Угорщині, яка була підірвана за попереднього уряду.

"Необхідно ухвалити закони, які забезпечать незалежність судової влади Угорщини, прозорість державних тендерів, можливість боротьби з корупцією, перевірку декларацій про доходи та відстеження використання коштів Європейського Союзу", – заявила Аніта Орбан.

Вона також наголосила, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України.

Також Орбан заявила, що її країна більше не використовуватиме право вето щодо політики Європейського Союзу як інструмент шантажу.

Кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Іштван Капітань заявив у понеділок, що Угорщина перегляне питання фінансування та реалізації проєкту розширення АЕС "Пакш", де генпідрядником є російська державна компанія "Росатом".

У суботу, 9 травня, Петер Мадяр офіційно розпочав виконувати повноваження угорського прем’єр-міністра.

