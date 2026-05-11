Пісторіус вважає заяви Путіна про близький кінець війни черговим обманом

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва у понеділок попередив, що заяви правителя Росії Владіміра Путіна про можливе завершення війни в Україні можуть бути черговим обманом.

Як пише "Європейська правда", про це Пісторіус сказав на брифінгу з українським колегою Михайлом Федоровим, його цитують "Інтерфакс-Україна" та "Укрінформ".

Пісторіус зазначив, що Путін таким підходом намагається відвернути увагу від власної слабкості.

"Наразі він майже не може вказати на жодні територіальні здобутки, а його армія продовжує втрачати частини завойованої території. Саме тому, що Путін все ще обманює та маніпулює громадськістю, слід сказати, що наш обов'язок як партнера України – подальше зміцнення України у військовому плані", – сказав він.

Міністр оборони Німеччини підкреслив, що якби Путін справді хотів завершити свою війну проти України, "він міг би зробити це просто вивівши свої війська" або запропонувати конкретні переговори без попередніх умов.

"Я сподіваюся, що помиляюся, коли вважаю це (заяви про близьке завершення війни. – Ред.) черговою спробою обману, але виключати цього не можна, і це, схоже, є частиною його гібридної війни", – заявив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус наголосив, що під час попередніх переговорних процесів Путін неодноразово порушував домовленості.

"Щоразу, коли йшлося про переговори щодо припинення вогню чи миру, він у підсумку грав крапленими картами або поводився зовсім не так, як було погоджено чи заявлено під час переговорів", – сказав він.

Путін 9 травня заявив, що, на його думку, війна між РФ та Україною нібито наближається до завершення, однак західні країни, за його словами, не готові це визнати через продовження політики протистояння.

Його помічник Юрій Ушаков також заявив про нібито готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, але лише у Москві.

Також Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхерда Шредера як перемовника, щоб знову залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.