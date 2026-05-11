Rheinmetall з німецьким оператором зв’язку розроблятимуть захист від ворожих дронів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з оператором зв’язку Deutsche Telekom запускають спільний проєкт, у межах якого розроблятимуть рішення для захисту країни від потенційних ворожих атак БпЛА та кібератак.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Rheinmetall разом з Deutsche Telekom об’єднали зусилля для напрацювання технічних рішень у сфері захисту від ворожих безпілотників та протидії кібератакам. Наразі проєкт на початковому етапі.

Метою є створити систему раннього виявлення ворожих БпЛА та механізми для їхнього придушення радіоелектронними засобами, як і такі, що працюватимуть у комплексі з дронами-перехоплювачами, та, можливо, новітньою лазерною зброєю – для захисту стратегічних об’єктів країни.

Deutsche Telekom у межах проєкту долучиться своєю експертизою у сфері зв’язку і цифрових технологій, тоді як Rheinmetall зосередиться на радарах та засобах впливу.

На додачу Deutsche Telekom у співпраці з університетом Бундесверу у Гамбурзі шукає рішення, як виявляти недружні безпілотники, які керуються через національну мережу мобільного зв’язку. Проєкт з Rheinmetall також включатиме цей аспект.

Як повідомляли, німецька армія закупить у Rheinmetall дрони-камікадзе за 300 млн євро.

