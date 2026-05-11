Президент Фінляндії: Європа ще не визначила, хто має контактувати з Росією

Європейські лідери, що планують налагодити діалог з Росією, ще не визначили, хто саме має встановити контакт.

Про це в інтерв’ю виданню Corierre della Sera заявив фінський президент Александр Стубб, пише "Європейська правда".

Стубб зазначив, що європейським урядам настав час налагодити діалог з Москвою, але коли це станеться, він не знає.

"Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як мені здається, то ми маємо втрутитися безпосередньо. Так, настав час розпочати переговори з Росією", – сказав Стубб.

"Ми обговорювали з європейськими лідерами, хто налагодить контакт, але поки що не знаємо", – додав він.

Фінський лідер назвав вкрай важливим, щоб усе було скоординовано між країнами E5 (Німеччиною, Францією, Італією, Великою Британією та Польщею) та північноєвропейськими і балтійськими країнами. "А чи буде це спеціальний посланник, чи група лідерів – побачимо", – додав він.

Нагадаємо, лідер РФ Владімір Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхерда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.